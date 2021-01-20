2021/01/20 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصادق على إمتيازات المتفرّغين الزراعيين بغداد – الزمان أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن مصادقة مجلس الوزراء وبناء على ما تم عرضه من قبل الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعديل قانون 24 لسنة 2013†الخاص بالمتفرغين الزراعيين، حيث يتم منحهم في ضوء التعديلات الجديدة حق التملك بدون بدل، واتاحة فرصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصادق على إمتيازات المتفرّغين الزراعيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصادق على إمتيازات المتفرّغين الزراعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).