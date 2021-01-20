2021/01/20 | 22:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل تفسخ عقدها مع مهاجمها فرحان شكور للإحتراف في السويد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 22:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تفسخ عقدها مع مهاجمها فرحان شكور للإحتراف في السويد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تفسخ عقدها مع مهاجمها فرحان شكور للإحتراف في السويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).