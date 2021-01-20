فلاح الخفاجي :على الاقليم ان يسلم المبالغ التي تسلمها من الشركات النفطية قبل تمرير حصته في الموازنة

2021/01/20 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح الخفاجي ان على الاقليم ان يسلم المبالغ التي تسلمها من الشركات النفطية قبل تمرير حصته في الموازنة .وقال الخفاجي في تصريح متلفز :"ان حكومة الاقليم تمنع دخول الرقابة المالية الاتحادية , مضيفا انه يجب ان يدخل ديوان الرقابة المالية الى الاقليم ".واضاف انه :"لا يمكن رفع نسب الضرائب لانها ستثقل كاهل المواطن البسيط "./انتهى2

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