بايدن يستهل يومه الأول في الرئاسة بتوقيع حزمة مراسيم

2021/01/20 | 22:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وقّع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الأربعاء، أول ثلاثة مراسيم، شملت تعيينات جديدة.

ووقع بايدن في مقر الكونغرس عقب أدائه اليمين الدستورية ثلاثة مراسيم نصت على إعلان يوم التنصيب، وقائمة المرشحين إلى المناصب الوزارية في الإدارة الجديدة وقائمة المرشحين إلى المناصب الفرعية في الوزارات.

BREAKING: Pres.



Joe Biden signs #InaugurationDay proclamation, including nominations to Cabinet positions.



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— ABC News (@ABC) January 20, 2021

وفي أعقاب مراسم التوقيع، سيتفقد بايدن القوات العسكرية المنتشرة أمام الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول لضمان الأمن خلال حفل تنصيبه، ثم سيتوجه إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية حيث سيزور نصب الجندي المجهول برفقة الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون.

"RT"

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