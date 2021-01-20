طقس العراق يوم غد.. أمطار وعواصف وأجواء باردة جدآ بعدة محافظات

2021/01/20 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي، الاربعاء، حالة طقس العراق خلال يوم غد الخميس في مناطق البلاد، فيما أشار الى ان الطقس سيشهد انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً وعواصف رعدية.

وقال الكبيسي في منشور له على الفيسبوك، إن "المنطقة الشمالية ستشهد أجواء غائمة جزئياً وغائمة مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة مع عواصف رعدية متفرقة في محافظة أربيل ودهوك والسليمانية ومناطق متفرقة من شرق محافظة نينوى ومناطق متفرقة من محافظة كركوك".

واضاف، "بينما تهطل الثلوج الخفيفة والمتوسطة والكثيفة في المناطق الجبلية من محافظة أربيل والسليمانية ودهوك تنتهي عموماً عصر ومساء يوم غد".

واشار الكبيسي الى ان "درجات الحرارة ستنخفض بحدود درجتين إلى أربع درجات مئوية لتسجل درجات الحرارة مابين 5 إلى 10 درجات مئوية لتكون الأجواء بارده جدا، والرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة".

وتابع، "أما المنطقة الغربية ستكون أجواء صحوة مع بعض السحب العالية في بعض المناطق تنخفض درجات الحرارة بحدود درجة الى درجتين مئويتيين لتسجل مابين 6 إلى 11 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة".

وتوقع ان "تكون اجواء المنطقة الوسطى صحوة مع بعض السحب العالية في بعض المناطق تنخفض درجات الحرارة بحدود درجة الى درجتين مئويتيين لتسجل مابين 10 إلى 12 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة".

ولفت الى ان "المنطقة الجنوبية ستكون الاجواء فيها صحوة مع بعض السحب العالية والمتوسطة في محافظة ميسان تزول تدريجياً تنخفض درجات الحرارة بحدود درجة الى درجتين مئويتيين لتسجل مابين 12 إلى 15 درجة مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة".

وتوقع الكبيسي ان "تتأثر البلاد حالياً بموجة باردة تنخفض على إثرها درجات الحرارة بشكل كبير في مناطق شمال وغرب البلاد كما تنخفض درجات الحرارة بشكل اقل في عموم مدن الوسط والفرات الاوسط وجنوب البلاد وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل".

وقال ان "المنطقة الشمالية ستسجل درجات الحرارة الصغرى في عموم مدن شمال البلاد مابين 3 إلى 8- درجات تحت الصفر المئوي وفي المناطق والمدن الجبلية تسجل تحت 14- درجة مئوية تحت الصفر بينما تكون العظمى مابين 4 إلى 10 درجات مئوية، والمنطقة الغربية وفي غرب البلاد تسجل درجات الحرارة الصغرى مابين 5- تحت الصفر إلى 4 درجات مئوية بينما تكون درجات الحرارة العظمى مابين 5 إلى 11 درجة مئوية".

وبين "اما المنطقة الوسطى تكون درجات الحرارة في وسط البلاد الصغرى تسجل مابين 2 إلى 6 درجات مئوية وتكون درجات الحرارة العظمى مابين 11 إلى 15 درجة مئوية، والمنطقة الجنوبية تكون درجات الحرارة الصغرى في مناطق جنوب البلاد مابين 4 إلى 6 درجات مئوية وتكون درجات الحرارة العظمى مابين 13 إلى 16 درجة مئوية".

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