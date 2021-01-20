أربيل ينهي عقد محترف والأخير يعود لنادي سويدي

2021/01/20 | 22:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهت غدارة نادي اربيل عقد لاعب الفريق فرحان شكور بالتراضي بين الطرفين.

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