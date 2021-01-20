الغموض بوصفه ظاهرة شعرية - حكمت الحاج

2021/01/20 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج (أفخر الشعر ما غمض وما أعطاك معناه بعد مماطلة منه...



الجرجاني)اشترطت إحدى أعرق المجلات الفلسفية الصادرة في بريطانيا ذات مرة أن تكون المقالات المرسلة إليها للنشر خالية من "الرطانة".



وذكرت المجلة إن استعمال المصطلحات التقنية والرطانة المبهمة يجب أن يتم تجنبهما قدر الإمكان.



وإذا ما اضطر الكاتب إلى استعمال أحدها فمع شرح وتفسير داخل السياق.يأخذنا هذا المدخل إلى تثبيت مصطلحاتنا نحن أيضا دون ......





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