صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 212 المسجلة اليوم

2021/01/20 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 212 موزعة كالآتي:

أبو دشير—————4

أبو غريب ————-22

الإسكان—————1

الاعلام—————-3

البياع—————–9

التاجي —————24

الحرية—————-7

الدورة—————-11

الدولعي—————2

السيدية—————3

الشعلة—————13

الصالحية ————–5

الطارمية—————5

العامرية —————16

العلاوي—————-2

الغزالية—————-9

القتدسية —————1

الكاظمية —————4

المحمودية————-19

المعالف—————-2

المنصور—————-8

المواصلات————–2

اليرموك—————-5

حي الجامعة————-5

حي الجهاد————–10

حي الخضراء ————10

حي العامل————–4

حي العدل —————5

سكنة جانب الرصافة ——-1

الشفاء : 160

الوفيات: لا توجد

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