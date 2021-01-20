الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في سامراء وغرب نينوى

2021/01/20 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن مصدر امني للسومرية نيوز اليوم الاربعاء ٢٠ كانون الثاني، تمكن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وفوج مغاوير لواء القيادة من القاء القبض على عنصرين لداعش الارهابي.

وتابع المصدر الامني ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة القت القبض على أحد الارهابيين في منطقة زمار غربي نينوى.وبين المصدر ان العناصر الارهابية الثلاثة مطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لافتا الى ان العمليات تمت وفق معلومات دقيقة ورصد لتحركاتهم قادت الى اعتقالهم من قبل الاجهزة الامنية المختصة.

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