الدفاع تشكل لجنة لتقليل ثلاث رتب في الجيش الى 30% (وثيقة)

2021/01/20 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت وزارة الدفاع، تشكيل لجنة تتولى مهمة القيام بجرد كافة المناصب برتبة (فريق - لواء - عميد) ضمن ملاكات الجيش وبكافة مفاصله بما يضمن تقليل الرتب إلى (30%) من موجود الملاكات الحالية.

جاء ذلك في وثيقة صادرة من وزارة الدفاع وحصل موقعNRT عربية على نسخة منها اليوم، (20 كانون الثاني 2021)، وفيما يلي نصها:-

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانيا من قانون الخدمة والتقاعد العسكري.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء تابعها NRT عربية (19 كانون الثاني 2021)، إنه "أمر القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف العمل بأحكام المادة 16/ثانيا من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لغرض وضع آلية متكاملة رصينة بشأن موضوع الرتب العسكرية منعا للترهل".

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