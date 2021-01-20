بايدن يصدر أول حزمة من المراسيم بصفته رئيسا للولايات المتحدة

2021/01/20 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي وقّع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الأربعاء، أول ثلاثة مراسيم، شملت تعيينات جديدة. ووقع بايدن في مقر الكونغرس عقب أدائه اليمين الدستورية ثلاثة مراسيم نصت على إعلان يوم التنصيب، وقائمة المرشحين إلى المناصب الوزارية في الإدارة الجديدة وقائمة المرشحين إلى المناصب الفرعية في الوزارات. وفي أعقاب مراسم التوقيع، سيتفقد بايدن القوات العسكرية …

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