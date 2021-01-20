الدفاع المدني تصدر مجموعة تعليمات بسبب سوء الاحوال الجوية

2021/01/20 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، مجموعة تعليمات بسبب سوء الاحوال الجوية، معلنة استنفارها لمواجهة ماقالت إنه “مرتفع جوي” خلال الساعات المقبلة. ووجه مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بالاستعداد الكامل لكافة مراكز الدفاع المدني وتهيئة المعدات والاليات الاختصاصية لتكون جاهزة للتعامل مع المرتفع الجوي …

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