إنفوجرافيك.. نتائج أعمال

2021/01/20 | 23:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهدت إيرادات شركة "نتفليكس" ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، مع تجاوز عدد المشتركين 200 مليون شخص لأول مرة على الإطلاق.

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