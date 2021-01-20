السيتي يخطف فوزا ثمينا من أستون فيلا في البريميرليغ

2021/01/20 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوكأعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الاربعاء ،القبض على ثلاثة من الارهابيين البارزين في تنظيمات داعش الارهابية بعملية استخباراتية في كركوك .

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