الأنواء : طقس بارد في العراق يستمر إلى الإثنين

2021/01/20 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : طقس بارد يستمر إلى الإثنين بغداد – فائز جواد ..توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الخميس صحوا باردا في المناطق كافة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (طقس اليوم الخميس،صحو بارد في المناطق كافة، ودرجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ عن اليوم […]

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