2021/01/20 | 23:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه الرسمية.وعبر عن “تطلعه نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ورسم طريق نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيم الحرية والديمقراطية”.و في ما يلي نص التهنئة: “عزيزي الرئيس جوزيف بايدن..أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة تنصيبكم رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لكم ولنائب الرئيس هاريس كل التوفيق في مساعيكم القادمة بينما تعملون على تحقيق آمال وطموحات الشعب الأمريكي.نتطلع إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية لبايدن: نرحب بفرصة العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتخفيف التوترات الإقليمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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