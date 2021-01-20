اعتقال ثلاثة دواعش بايمن الموصل

2021/01/20 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر شرطة محافظة نينوى عن اعتقال ثلاثة دواعش تسللوا الى منطقة تل الرمان غربي الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان " قوة من استخبارات نينوى ومكافحة الارهاب القبض على ثلاثة دواعش تسللوا الى منطقة تل الرمان بايمن الموصل "./انتهى

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