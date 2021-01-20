فوز مصري مهم ببطولة العالم بكرة اليد

2021/01/20 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا مهما على حساب روسيا بنتيجة (28-23) مساء اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة لستاد القاهرة، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالدور الثاني، ببطولة العالم المقامة في القاهرة.وقدم المنتخب المصري مباراة كبيرة وتألق أغلب لاعبيه على رأسهم النجم أحمد الأحمر والموهوب محمد هاشم بجانب تألق الحارس محمد الطيار.وحسم الفراعنة الشوط الأول بنتيجة 15-8، وكرروا التفوق في الشوط الثاني، مما أدى لفوز ساحق على حساب روسيا.ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط متساويًا مع السويد وسلوفينيا، وتجمد رصيد روسيا عند 3 نقاط.ويلعب منتخب روسيا، تحت علم الاتحاد الروسي، بسبب أزمة المنشطات./انتهى3

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