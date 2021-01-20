نص برقية التهنئة التي بعثها الرئيس العراقي إلى نظيره الأميركي الجديد

2021/01/20 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه الرسمية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الثاني 2021)، إنه "عبر رئيس الجمهورية عن تطلعه نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ورسم طريق نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيم الحرية والديمقراطية".

وفي ما يلي نص التهنئة:

عزيزي الرئيس جوزيف بايدن..

أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة تنصيبكم رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لكم ولنائب الرئيس هاريس كل التوفيق في مساعيكم القادمة بينما تعملون على تحقيق آمال وطموحات الشعب الأمريكي.

نتطلع إلى البناء على العلاقات العميقة التي تربط بلدينا، وتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي الذي نتمتع به بالفعل، ونواجه معاً العديد من التحديات، لا سيما تلك التي يمثلها الإرهاب والتطرف، إذ أنّ من مصلحتنا المشتركة مواجهتها، كما نرحب بفرصة العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويحدونا الأمل في أن تصبح العلاقات بين بلدينا أقوى في الأشهر والسنوات المقبلة، وأن نتمكن من رسم طريق مشترك نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية.

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