أجرى عملية جراحية في ألمانيا.. تبون سيعود للجزائر

2021/01/20 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر فيسبوك "أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح، على أن يعود الى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".

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