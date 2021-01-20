2021/01/20 | 23:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة 7SKY

وقّع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الأربعاء، أول ثلاثة مراسيم، شملت تعيينات جديدة.

ووقع بايدن في مقر الكونغرس عقب أدائه اليمين الدستورية ثلاثة مراسيم نصت على إعلان يوم التنصيب، وقائمةالمرشحين إلى المناصب الوزارية في الإدارة الجديدة وقائمة المرشحين إلى المناصب الفرعية في الوزارات.

وفي أعقاب مراسم التوقيع، سيتفقد بايدن القوات العسكرية المنتشرة أمام الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول لضمان الأمن خلال حفل تنصيبه، ثم سيتوجه إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية حيث سيزور نصب الجندي المجهول برفقة الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يستهل يومه الرئاسي بتوقيع حزمة من القرارات 7 SKY TV.

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