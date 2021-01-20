صالح يهنئ بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

2021/01/20 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

هنأ رئيس الجمهوري برهم صالح، اليوم الأربعاء 20 كانون الثاني 2021، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه الرسمية، فيما عبر عن تطلعه نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ورسم طريق نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيم الحرية والديمقراطية.

و في ما يلي نص التهنئة:

"عزيزي الرئيس جوزيف بايدن..

أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة تنصيبكم رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لكم ولنائب الرئيس هاريس كل التوفيق في مساعيكم القادمة بينما تعملون على تحقيق آمال وطموحات الشعب الأمريكي.

نتطلع إلى البناء على العلاقات العميقة التي تربط بلدينا، وتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي الذي نتمتع به بالفعل، ونواجه معاً العديد من التحديات، لا سيما تلك التي يمثلها الإرهاب والتطرف، إذ أنّ من مصلحتنا المشتركة مواجهتها، كما نرحب بفرصة العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لتخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويحدونا الأمل في أن تصبح العلاقات بين بلدينا أقوى في الأشهر والسنوات المقبلة، وأن نتمكن من رسم طريق مشترك نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية.

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