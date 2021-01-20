2021/01/20 | 23:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفاظا على ارواح الأهالي.. السليمانية تغلق طريقاً ونفقاً رئيسين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفاظا على ارواح الأهالي.. السليمانية تغلق طريقاً ونفقاً رئيسين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفاظا على ارواح الأهالي.. السليمانية تغلق طريقاً ونفقاً رئيسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).