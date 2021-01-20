وزير الخارجية يدعو نظيره البرازيلي لزيارة بغداد

2021/01/20 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير البرازيلي الجديد لدى العراق ويدعو نظيره إلى زيارة بغداد

تسلـَّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد لويس ايفالدو السفير البرازيلي لدى العراق، ثم ناقش الجانبان العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأعرب الوزير عن تطلـُّع بغداد لدور أكبر للبرازيل بمُختلِف المجالات، مُشدّداً على اهتمام بغداد بتعزيز التواصل بين مسؤولي البلدين، وفتح قنوات للتعاون الثنائيّ، داعياً إلى ضرورة مُواصَلة العمل على رفع مُستويات التنسيق، والتشاور على جميع الصُعُد.



موجهاً دعوة رسمية إلى نظيره البرازيلي لزيارة بغداد.

مُتمنياً للسيِّد السفير الموفقـيّة، والنجاح في مهامِّ عمله ببغداد، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الخدمات للبعثة الدبلوماسيَّة؛ لتحقيق المصالح المُشتركة بين البلدين.

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