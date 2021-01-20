عضو في الحكمة: القائمة العابرة للمكونات بديل لمفاهيم المحاصصة والشراكة

2021/01/20 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو الهيأة السياسية لتيار الحكمة الوطني، أيسر الجادري للفرات:

نطمح بالخروج برؤية ومنهج مختلف عن السابق، وان القائمة العابرة بديل لمفاهيم المحاصصة والشراكة، وان الازمة الحالية ليست ازمة تيار حكمة انما ازمة بلد.

التحالفات السابقة تتشكل بعد الانتخابات هدفها المناصب اما الان اختلفت الامور فالتحالفات موحدة قبل الانتخابات وهنالك مشروع سياسي عراقي وطني والمصالح الضيقة لن تكون حاضرة.

وهم الكتل الرابحة في النجاح وتقديم الافضل للبلد.

الواقع المرسوم سيكون ان تذهب القوى الكردية مع الكتل قبل الانتخابات وهذا ما افرزته المرحلة، وان تاجيل الانتخابات يعطي فرصة للاحزاب والمفوضية في تصحيح المسارات والمراقبة .

مارسنا لمعارضة وعززت وجودنا، ولان ممكن ان يتم تشكيل التحالف ونمارس العمل السياسي في دور رقابي ينجح العمل الحكومي من خلال التوجيه.

ودور المعارضة لايقل شئنا عن الكتل السياسية

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