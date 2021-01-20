رغم الازمات... مراكز الشباب في السليمانية مستمرة باقامة انشطتها

2021/01/20 | 23:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية شباب السليمانية استمرارها اقامة الانشطة المختلفة لشريحة الشباب في العام الجاري.

وقال مدير شباب السليمانية نزار حسين في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، ان المديرية ورغم الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا التي يمر بها اقليم كوردستان استطاعن خلال عام 2020، اقامة 324 نشاطا مختلفا استفاد منه اكثر من 16 الف شاب من كلا الجنسين.

وأضاف نزار حسين ان المديرية مستمرة في اقامة الفعاليات معربا عن الامل في ان يشهد العام الجاري اقامة عدد اكبر من الانشطة المختلفة للشباب،موجها شكره لمسؤولي مراكز الشباب والرياضة في المحافظة وجميع المنظمات والجهات التي اسهمت في اقامة وانجاخ هذه الانشطة.

من جانبها قالت آفان محمد مسؤول مركز بابان للشباب والرياضة في حديث لـ PUKmedia، ان في محافظة السليمانية يوجد 12 مركزا للشباب والرياضة تابعا لمديرية شباب السليمانية، مشيرا الى ان مركز بابان الذي تديره حل في المرتبة الرابعة من حيث عدد الانشطة، حيث اقام 22 نشاطا مختلفا للشباب من كلا الجنسين، استفاد منه 230 شابا في حي رابرين بمدينة السليمانية.

وشددت آفان محمد على ان مركزها وبقية المراكز ستستمر في اقامة الانشطة والفعاليات المختلفة مع مراعاة تطبيق الضوابط والتعليمات الصحية الخاصة بأزمة جائحة كورونا، موضحا ان الانشطة التي يقيمها مركز بابان للشباب والرياضة يتضمن دورات تعلم الحرف والمهن النسائية واقامة الدوريات الكروية فضلا عن المساهمة في توعية المواطنين من خطر فايروس كورونا.

PUKmedia / فائق إيزدي

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