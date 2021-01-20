بابا الفاتيكان يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن

2021/01/20 | 23:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بعث البابا فرنسيس، الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، عقب توليه مهام منصبه. وفي رسالته التي بعث بها بعد قليل من أداء الرئيس الأمريكي الكاثوليكي اليمين، قال البابا إنه يدعو الرب ليرشده إلى تحقيق المصالحة في الولايات المتحدة وبين دول العالم. وأعرب البابا عن أمله كذلك في أن يعمل بايدن نحو تحقيق مجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة الجميع، خاصة الفقراء والضعفاء والذين لا صوت لهم. وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الـ46 خلفًا للمنتهية ولايته دونالد ترامب.

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