إدارة بايدن تغير تعريف الصفة الرسمية لسفيرها في إسرائيل على تويتر

2021/01/20 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي الجديد جوزيف بايدن

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منذ 28 دقیقة

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غيرت إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جوزيف بايدن، الاربعاء، تعريف الصفة الرسمية لسفيرها في إسرائيل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليصبح السفير الأميركي لدى إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وفي وقت سابق، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ونائبته كاميالا هاريس على "تنصيبهما التاريخي"، داعيا بايدن إلى تعزيز العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

وأضاف في تصريحات له عقب تنصيب بايدن: "الرئيس بايدن، تربطنا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين".

وتابع: "أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأميركي والاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي والتعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".

وفي سياق متصل، أجاب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية المرشح بإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في جلسة أمام الكونغرس للتصديق على توليه هذا المنصب،

عن سؤال إن كان يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث أجاب "نعم"، وفيما إذا كانت السفارة الأميركية في إسرائيل ستبقى في القدس، مجيبا أيضا بـ"نعم".

ولفت بلينكن إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب أبعدت إسرائيل والفلسطينيين عن اتفاق سلام، مؤكدا على أن "حل الدولتين، بصرف النظر عن كم يبدو ذلك بعيدا، تبقى أفضل وربما أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وبالطبع تقديم الدولة التي يستحقونها".

وأضاف بلينكن أن "التحدي الآن هو كيفية المضي قدما في هذا الوقت الذي يبدو الأمر أكثر بعدا من أي وقت مضى، منذ أوسلو على الأقل".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، أدى جوزيف بايدن، اليمين الدستورية ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.

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