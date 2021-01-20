محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية للجلسة الثانية

2021/01/20 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تداولات اليوم الأربعاء، مع آمال التحفيز المالي بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

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