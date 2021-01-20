"دو" الإماراتية تحدد نسب التملك المسموح بها للمواطنين والأجانب من رأس المال

2021/01/20 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: حددت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نسب التملك المسموح بها للمواطنين والأجانب من رأس المال.وقالت "دو" في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة قرر السماح لمواطني الدولة ( سواء شخصاً طبيعياً او اعتبارياً) …

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