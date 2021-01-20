عاجل | الخارجية الإيرانية: على حكام أمريكا الجدد أخذ العبرة من نتائج السياسة الفاشلة لإدارة ترمب

2021/01/20 | 23:38 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الإيرانية: العالم يدرك أن أمريكا قادرة على إصلاح ذاتها لكن يجب أن يكون ذلك عمليا وليس عبر الكلمات.

– الخارجية الإيرانية: على حكام أمريكا الجدد أخذ العبرة من نتائج السياسة الفاشلة لإدارة ترمب.

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