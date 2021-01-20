قادة العالم يرحبون بانتقال السلطة الى بايدن

2021/01/20 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – رحبّ عدد من قادة العالم بانتقال السلطة الأربعاء في الولايات المتحدة حيث أقسم الديموقراطي جو بايدن اليمين كرئيس بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترامب.– الاتحاد الأوروبي – عبر كبار قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لوصول صديق لأوروبا الى البيت الأبيض.وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير […]

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