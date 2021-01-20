وزير الخارجيّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير البرازيلي الجديد لدى العراق ويدعو نظيره إلى زيارة بغداد

2021/01/20 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تسلـَّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد لويس ايفالدو السفير البرازيلي لدى العراق .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان , الجانبين ناقشا العلاقات بين البلدين وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ".وأعرب الوزير خلال اللقاء عن , تطلـُّع بغداد لدور أكبر للبرازيل بمُختلِف المجالات، مُشدّداً على اهتمام بغداد بتعزيز التواصل بين مسؤولي البلدين، وفتح قنوات للتعاون الثنائيّ، داعياً إلى ضرورة مُواصَلة العمل على رفع مُستويات التنسيق، والتشاور على جميع الصُعُد , موجهاً دعوة رسمية إلى نظيره البرازيلي لزيارة بغداد".وتنمنى وزيرالخارجية للسفير السفير الموفقـيّة والنجاح في مهامِّ عمله ببغداد، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الخدمات للبعثة الدبلوماسيَّة؛ لتحقيق المصالح المُشتركة بين البلدين"./انتهى2

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