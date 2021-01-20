المحاربات الورديات و نصف جمالهن..! - هند الصنعاني

2021/01/20 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هند_الصنعاني يقال أن الجمال نصف الجاذبية، فالمظهر الخارجي هو أول ما يلفت الأنظار، لكنه بعض الأحيان نغير الرأي فيه لسبب أو لآخر.الجمال عند المرأة لا يدوم ، يمكننا أن نصفه بأنه رحلة قصيرة المدة و أحيانا مؤقتة، لذلك النساء الذكيات لا تعتمدن عليه كرصيد وحيد لهن لأنه سيأتي اليوم الذي سيصبحن فيه بدون رصيد.كلنا نتفق أن الجمال شيء نسبي، فلا نستطيع الإجماع على معايير ثابتة له، أو الزامه بقوانين معينة، لكن ......





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