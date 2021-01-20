2021/01/20 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان دع عنك لومي فالقصيدة نائمةْتتأرجح بين الشمال واليمينْوأنا على حالي أدقق بالصورْشيء غريب يلفني ويبوحني مثل الغريبْونداك محفور يشتت مابي من إستلابْوأدور ما بين التعجب والسؤالْوتقول يا هذا محالْ ،،،،،،،،،،،،الأغنيات تتابعت تمضي وترسمني ضلالْما هكذا يا صاحبي أين التخاطر في الشعورْصيرورة الأشياء تنزف من حبورْغام الهوى وتبجحت صور الأحبة هائمةْتنوي الرحيلْ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرح الأسى ،،،، - منصور الريكان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرح الأسى ،،،، - منصور الريكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).