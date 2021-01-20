2021/01/20 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تشهد أعنف موجة برد هذا الشتاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تشهد أعنف موجة برد هذا الشتاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تشهد أعنف موجة برد هذا الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).