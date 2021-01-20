أمانة بغداد: حملة كبرى لفتح الشوارع المغلقة وإزالة المشوهات في العاصمة

2021/01/20 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، عن إنطلاق حملة وصفتها بـ"الكبرى" بالعاصمة لفتح شوارعها المغلقة واكساء جميع الشوارع وازالة المشوهات عنها.

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