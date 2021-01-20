الديمقراطي يحدد بوصلته للتحالفات المقبلة ويحذر الأحزاب من هذه الخطوة

2021/01/20 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، على ضرورة حصول تغيير في خارطة التحالفات السياسية في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

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