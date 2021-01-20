عاجل | بايدن يختار نوريس كوتشران وزيرا بالوكالة لوزارة الصحة في انتظار تثبيت مجلس الشيوخ مرشحه للمنصب.

2021/01/21 | 00:12 - المصدر: قناة التغيير

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– بايدن يختار نوريس كوتشران وزيرا بالوكالة لوزارة الصحة في انتظار تثبيت مجلس الشيوخ مرشحه للمنصب.

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