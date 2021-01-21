القائم بالاعمال المؤقت يدعو بولندا الى تسهيل منح سمات الدخول للعراقيين

2021/01/21 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا /جدد القائم بالاعمال المؤقت الوزير المفوض حسين منصور الصافي طلب العراق بتسهيل إجراءات منح العراقيين سمات الدخول إلى الاراضي البولندية عبر سفارتها في بغداد أو قنصليتها في أربيل، معرباً عن أمله بأن يؤخذ هذا الطلب بعين الاعتبار من قبل الجانب البولندي.وشدد الصافي بحسب بيان لوزارة الخارجية , خلال كلمته في اجتماع وزير الخارجية البولندي زيبينغوف راو مع رؤساء البعثات العربية العاملة في بولندا الذي نظمته وزارة الخارجية البولندية عبر تقنية الفيديو، على أهمية تفعيل آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين العراق وبولندا، داعياً الشركات البولندية إلى العمل والاستثمار في السوق العراقية الواعدة، وتشجيع رجال الاعمال البولنديين على المشاركة الفعالة في مختلف المؤتمرات والمنتديات والمعارض الاقتصادية والتجارية المقامة على أرض العراق".من جانبه ورداً على مطالب القائم بالاعمال المؤقت، أعرب وزير الخارجية البولندي زيبيغينوف راو عن استعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم وفتح آفاق واسعة مع العراق على كافة الصعد، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي ارتقت اليه العلاقات العراقية البولندية بمختلف صورها وسعي كلا البلدين الدؤوب الى تعميق العلاقات الثنائية بما يحقق طموح كلا الجانبين وشعبيهما الصديقين"./انتهى2

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