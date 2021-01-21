التحالف الدولي يعلق على إعادة النازحين وغلق المخيمات في العراق

2021/01/21 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع نائب القائد العام للتحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كيفن كوبسي في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد، خطة الحكومة في تحقيق عودة آمنة للعوائل النازحة الى مناطق سكناها الاصلية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة.

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