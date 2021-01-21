محدث..الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالختام مع بدء رئاسة بايدن

2021/01/21 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

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