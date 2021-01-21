بعد تغيير مفاجئ.. حساب السفير الأميركي لدى إسرائيل يعود لسابقه

2021/01/21 | 00:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عاد الحساب الرسمي للسفير الأميركي لدى إسرائيل على تويتر إلى صيغته السابقة تحت عنوان "السفير الأميركي لدى إسرائيل"، بعد تغييره، الأربعاء، إلى صيغة "السفير الأميركي لدى إسرائيل والضفة الغربية وغزة".

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