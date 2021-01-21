كيف تستقبل بورصات الخليج ومصر تنصيب

2021/01/21 | 00:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: قال محللون لـ"مباشر" إن الأسواق العالمية والخليجية ومصر تستعد لجولة صعود جديدة تزامنا مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وظهور صفقات استحواذ جديدة وزيادة بعض الشركات المدرجة نسب تملك الأجانب بأسهمها، إضافة لبدء موسم …

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