عاجل | البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيستعيد مكانة أميركا في العالم.

2021/01/21 | 01:01 - المصدر: قناة التغيير

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– البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيستعيد مكانة أميركا في العالم.

– البيت الأبيض: أميركا تواجه أزمات تتطلب إجراءات عاجلة.

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