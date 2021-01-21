2021/01/21 | 01:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | كبير موظفي البيت الأبيض يطلب من الوكالات الفدرالية تجميد تنفيذ مذكرات صادرة أخيرا عن إدارة ترمب لمدة 60 يوما لمراجعهتا

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