المان يونايتد ينفرد بصدارة الدوري الانكليزي بفوز مهم على فولهام

2021/01/21 | 01:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انفرد فريق مانشستر يونايتد بصدارة الدوري الانكليزي الممتاز / البريمر ليج / بفوزه على فولهام بهدفين مقابل هدف واحد .كان فولهام البادئ بالتسجيل في الدقيقة الخامسة من المباراة عن طريق اللاعب اديمولا لوكمان .وادرك ادينسون كافاني التعادل للمان يونايتد في الدقيقة 21 ، وعزز بول بوغبا الفوز بهدف ثان في الدقيقة 65 .وبهذا الفوز رفع المان يونايتد رصيده الى 40 نقطة منفردا بصدارة الدوري ، بفارق نقطتين عن كل من مانشستر سيتي وليستر ولكل منهما 38 نقطة ، لكن المان ستي متقدم بفارق الاهداف ./ انتهى

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