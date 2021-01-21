بالصور.. بايدن يدخل البيت الأبيض سيراً على الأقدام

2021/01/21 | 01:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض رفقة عائلته، سيرا على الأقدام، ليبدأ من هناك مهمة ليست بالسهلة لقيادة أكبر دولة في العالم، بينما يخيم عليها الانقسام وتداعيات وباء كورونا.

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