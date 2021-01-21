تقرير: ترامب يوقع صفقة سلاح ضخمة لصالح الإمارات قبل ساعة من تولي بايدن السلطة

2021/01/21 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة لرويترز، الأربعاء، إن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة إف-35 مقاتلة وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.

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