يوفنتوس يضرب نابولي بثنائية ويتوج بالسوبر الإيطالي

2021/01/21 | 01:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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توج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي بعد فوزه على نابولي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد مابي، مساء الأربعاء.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 64، وضاعف ألفارو موراتا النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 95.

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